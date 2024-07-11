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İstanbul'da pedofiliye meydan dayağı! Parkta oynayan çocuklara iğrenç hareket

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 11.07.2024 11:28
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İstanbul’da pedofiliye meydan dayağı! Parkta oynayan çocuklara iğrenç hareket

İstanbul Fatih'te parkta oynayan bir çocuğa cinsel organını gösterdiği iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından dövüldü. Şahıs aldığı darbelerin etkisiyle yere yığılırken, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Fatih'te bir parkta, küçük bir çocuğa cinsel organını gösterdiği iddia edilen kişi, vatandaşlar tarafından darbedildi. Şüphelinin parkta darbedildiği anlar kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta Fatih'teki Topkapı Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi parkta oyun oynayan küçük bir çocuğa cinsel organını gösterdi. Çocuğun yakınları ve çevredekiler durumu fark ederek, şüpheliye tepki gösterdi.

Kısa sürede toplanan kalabalıktan kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamacanın ardından yakalanarak darbedildi. Aldığı darbeler sonucu kanlar içerisinde kalan şüpheli, yere yığıldı.

Ayağa kalkmakta güçlük çeken şüpheliye, parktaki vatandaşlar tepki göstermeye devam etti. Yaşananlar kameralara yansırken, şüpheli olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

İstanbul’da pedofiliye meydan dayağıİstanbul’da pedofiliye meydan dayağı İSTANBUL'DA PEDOFİLİYE MEYDAN DAYAĞI

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