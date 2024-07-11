İstanbul'da pedofiliye meydan dayağı! Parkta oynayan çocuklara iğrenç hareket
İstanbul Fatih'te parkta oynayan bir çocuğa cinsel organını gösterdiği iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından dövüldü. Şahıs aldığı darbelerin etkisiyle yere yığılırken, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Fatih'te bir parkta, küçük bir çocuğa cinsel organını gösterdiği iddia edilen kişi, vatandaşlar tarafından darbedildi. Şüphelinin parkta darbedildiği anlar kameralara yansıdı.
Olay, geçtiğimiz hafta Fatih'teki Topkapı Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi parkta oyun oynayan küçük bir çocuğa cinsel organını gösterdi. Çocuğun yakınları ve çevredekiler durumu fark ederek, şüpheliye tepki gösterdi.
Kısa sürede toplanan kalabalıktan kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamacanın ardından yakalanarak darbedildi. Aldığı darbeler sonucu kanlar içerisinde kalan şüpheli, yere yığıldı.
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