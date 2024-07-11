Kastamonu İnebolu'ya giden yolcu otobüsünde yangın paniği! Yolcular aracı son anda terk etti
İstanbul'da Kastamonu'nun İnebolu ilçesine giden bir yolcu otobüsünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İçerisinde bulunan 10 yolcu ve personel kendi imkanlarıyla otobüsü terk ederken, araç kullanılamaz hale geldi.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, şehirler arası yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplere tarafından söndürüldü. Otobüsteki 10 yolcu ve personel tahliye edilirken, araç kullanılamaz hale geldi.
Olay, sabah saatlerinde Kastamonu-İnebolu kara yolu Aşağı Çaylı köyü mevkisinde meydana geldi. İstanbul-İnebolu seferini gerçekleştiren Kadir Küçük yönetimindeki 34 YK 3800 plakalı şehirler arası yolcu otobüsünün motor kısmından yangın çıktı.
YOLCULAR OTOBÜSTEN SON ANDA ÇIKTI
Alevlerin fark edilmesi üzerine otobüs şoförü Küçük aracı durdurarak tahliye edilmesini sağladı. Otobüsteki 10 yolcu ve personel kendi imkanları ile güvenli bölgeye geçti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, kara yolu çift yönlü araç geçişine kapatıldı.
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