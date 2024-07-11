Kastamonu İnebolu’ya giden yolcu otobüsünde yangın paniği! Yolcular aracı son anda terk etti

YOLCULAR OTOBÜSTEN SON ANDA ÇIKTI

Alevlerin fark edilmesi üzerine otobüs şoförü Küçük aracı durdurarak tahliye edilmesini sağladı. Otobüsteki 10 yolcu ve personel kendi imkanları ile güvenli bölgeye geçti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, kara yolu çift yönlü araç geçişine kapatıldı.