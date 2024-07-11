İstanbul'da pedofiliye meydan dayağı! Parkta oynayan çocuklara iğrenç hareket

İstanbul Fatih'te parkta oynayan bir çocuğa cinsel organını gösterdiği iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından dövüldü. Şahıs aldığı darbelerin etkisiyle yere yığılırken, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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