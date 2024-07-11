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Güpegündüz meşrubat hırsızlığı kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 11.07.2024 11:05 Güncelleme: 11.07.2024 11:13
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Güpegündüz meşrubat hırsızlığı kamerada

Bursa'da bir hırsız, restoranın önünde bulunan meşrubatları güpegündüz çaldı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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