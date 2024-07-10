10 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Adnan Oktar hakkında verilen 8 bin 658 yıllık ceza kararı onandı! Gün yüzü göremeyecek

ahaber.com.tr
Giriş: 10.07.2024 15:18 Güncelleme: 10.07.2024 16:12
ABONE OL
Adnan Oktar hakkında verilen 8 bin 658 yıllık ceza kararı onandı! Gün yüzü göremeyecek

Soon dakika haberine göre Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne ilişkin davada kararını açıkladı. 550 sayfalık gerekçeli kararla birlikte Adnan Oktar hakkında verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası onandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör