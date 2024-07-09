Muğla'da katil evlat vahşeti! D vitamini yüzünden boğazını kesti: Senin 4 tüp kanını akıtacağım
Muğla'da annesi Figen Bezmez'in boğazını keserek öldüren Doğukan D. ile ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede Bezmez'in boğazında 3 farklı bölgede kesik tespit edilirken, iddianamede cinayetle ilgili detaylar da yer aldı. 17 yaşındaki çocuğun verdiği kan tahlilinde D vitamini sonucu olmaması üzerine annesine sinirlenerek, "Senin 4 tüp kanını akıtacağım." şeklinde tehdit ettiği öğrenildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, annesi Figen Bezmez'in (47) boğazını keserek öldüren Doğukan D.'nin (17) hazırlanan iddianamede 24 yıla kadar hapis talep edildi. İddianamede Bezmez'in otopsi raporuna da yer verilip, boyun bölgesinde 4, 7 ve 15 santimetre olmak üzere 3 farklı kesinin olduğu belirtildi.
Bodrum'da yaşayan Figen Bezmez, geçen yıl 24 Kasım'da, saat 18.00 sıralarında, boşandığı eşinden olan oğlu Doğukan D.'nin kendisini çağırması üzerine Umurça Mahallesi Yaka Sokak'taki evine gitti. Oğluyla aralarında tartışma çıktı. Kapıyı kilitleyen Doğukan D., annesini darbedip, bıçakla saldırdı. Bezmez, darp ve boğazı ile vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Güçlükle kilitli kapıyı açarak dışarı çıkan Bezmez, evin bahçesinde düşüp, hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan Doğukan D., bir gün sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.
İDDİANAMEDE KAN DONDURAN DETAYLAR
Soruşturmanın ardından Doğukan D. hakkında, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kadın yakınına karşı tasarlayarak öldürme' suçundan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İki sayfalık iddianamede, Figen Bezmez'in, oğlu Doğukan D.'nin istememesi nedeniyle olayın yaşandığı tarihe kadarki 1 aylık sürede çocuklarıyla aynı evde değil, bir otelde kaldığı belirtildi. Bezmez'in yemek ve temizlik işleri gibi ihtiyaçları için ara sıra eve gittiği kaydedildi. Bezmez'in küçük oğlu E.D.'nin ise gündüzleri annesinin yanına gittiği ve geceleri uyumak için ağabeyinin yanına geldiği belirtildi.
"SENİN 4 TÜP KANINI AKITACAĞIM"
İddianamede Figen Bezmez'in, olaydan bir gün önce spor salonunda başı döndüğünü anlatması üzerine oğlu Doğukan D.'ye sağlık ocağına giderek D vitamini değerlerini kontrol ettirmek için kan tahlili yaptırma teklifinde bulunduğu ifade edildi. Doğukan D.'nin annesinin bu teklifini kabul edip, kan verdiği ardından da tahlil sonuçların alıp, birlikte eve döndükleri belirtildi.
Daha sonra yaşananlara ise iddianamede, şöyle yer verildi: "Tahlil sonuçlarında 'D' vitamini değerlerinin bulunmadığını gören Doğukan D. sinirlenip, annesine bağırmaya başladı. Bezmez, bunun üzerine tekrar sağlık ocağına gitti. Figen Bezmez, bir süre sonra oğlunu telefonla arayıp, sağlık ocağında 'D' vitaminine bakılmadığı için sonuçta olmadığını söyledi. Bunun üzerine Doğukan D.'nin 'Sen benden boş yere 4 tüp kan aldırdın. Ben de senin 4 tüp kanını akıtacağım, eve gel' dediği belirtildi. Oğlunun durumundan endişelenen Bezmez, otele gelip küçük oğlu E.D. ve otel çalışanı bir kadınla oğlunun yaşadığı eve gitti.
Ancak, Doğukan D. sadece annesini eve aldı. Annesini yumruklayarak darbetti, ardından da kapıyı kilitledi. Bu sırada Bezmez, 'Kapıyı aç, kilitleme ne olursun, yapma oğlum, özür dilerim' dedi. O sırada oğlu E.D ile otel çalışanı kadın kapıyı açmak için çalıştı. Kapının bir anda açılmasıyla Figen Bezmez boğazı kesik halde dışarı çıktı ve evinin önüne yığılarak olay yerinde yaşamını yitirdi."
BOYUNDA 3 FAKRLI KESİT
İddianamede Bezmez'in otopsi raporu da yer aldı. Raporda Figen Bezmez'in boyun bölgesinde 4, 7 ve 15 santimetre olmak üzere 3 farklı kesinin olduğu belirtildi. Doğukan D.'nin emniyette suçunu kabul ettiği ancak tutuklama safhasında çıkarıldığı mahkemede susma hakkını kullandığı da iddianameye girdi.
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