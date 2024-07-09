İstanbul dahil çok sayıda ili sağanak yağış vuracak! Meteoroloji'den üst üste uyarılar geliyor! İstanbul Ankara ve İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ile de sağanak yağış beklendiği belirtildi. Haritalarda güncellenirken toz taşınımı konusunda da vatandaşlar uyarıldı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı görüldü.
SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Hakkari ve Şırnak dışında) ile Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
TOZ TAŞINIMINA DİKKAT
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
SICAKLIKLAR DEĞİŞMEYECEK
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
İSTANBUL'DA SAĞANAK İÇİN GÜN VERİLDİ
5 günlük hava tahmin haritaları incelendiğinde İstanbul'da perşembe ve cuma günü sağanak yağışın etkili olacağı görüldü.
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