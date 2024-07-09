Timur Cihantimur cezaevi koşullarına itiraz etti! Karar açıklandı: Başka bir yere nakledilecek...

KEFALETLE SERBEST Mİ BIRAKILACAK?

Avukatları, Cihantimur'un gözetim altında tutulduğu tesiste çok zor şartlarda tecrit altında olduğu savunmasını yapmıştı. Cihantimur'un tutulduğu Connecticut eyaletindeki Manson Gençlik Enstitüsü'nün, ülkedeki herhangi bir cezaevinden farklı olmadığı öne sürüldü.

Cihantimur'un başka bir ceza tesisine naklini onaylayan hakim, bir yandan da Cihantimur'un kefaletle serbest bırakılarak "tutuksuz yargılanması" talebini değerlendiriyor.