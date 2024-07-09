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Timur Cihantimur cezaevi koşullarına itiraz etti! Karar açıklandı: Başka bir yere nakledilecek...

ahaber.com.tr
Giriş: 09.07.2024 13:10 Güncelleme: 09.07.2024 13:20
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Timur Cihantimur cezaevi koşullarına itiraz etti! Karar açıklandı: Başka bir yere nakledilecek...

İstanbul'da ehliyetsiz olarak trafik kazası sonucu bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok ile birlikte ABD'ye kaçtı. İki ismin yargılanma süreci devam ederken tutulduğu cezaevindeki koşullara itiraz eden Cihantimur başka bir ceza yerleşkesine nakledilecek. İşte detaylar...

İstanbul'da trafik kazası sonucu bir kişinin ölümüne yol açtıktan sonra annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un yargı süreci devam ediyor. Tutulduğu cezaevinin koşullarına itiraz eden Cihantimur'un başka bir ceza yerleşkesine nakledileceği açıklandı.

KEFALETLE SERBEST Mİ BIRAKILACAK?

Avukatları, Cihantimur'un gözetim altında tutulduğu tesiste çok zor şartlarda tecrit altında olduğu savunmasını yapmıştı. Cihantimur'un tutulduğu Connecticut eyaletindeki Manson Gençlik Enstitüsü'nün, ülkedeki herhangi bir cezaevinden farklı olmadığı öne sürüldü.

Cihantimur'un başka bir ceza tesisine naklini onaylayan hakim, bir yandan da Cihantimur'un kefaletle serbest bırakılarak "tutuksuz yargılanması" talebini değerlendiriyor.

İADE TALEBİ AĞUSTOS'TA KARARA BAĞLANACAK

Türkiye'nin iade talebinin ise Ağustos ayında karara bağlanması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

17 yaşındaki Timur Cihantimur, İstanbul'da 1 Mart'ta, trafik kazasında 1 kişinin ölümüne sebebiyet vermişti. Ardından Cihantimur'un annesi Eylem Tok, oğluyla birlikte önce Mısır'a oradan da Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçmıştı.

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