İzmir Aliağa'daki gümrüğe rüşvet operasyonu! Soruşturmada 77 gözaltı...
İzmir'in Aliağa ilçesindeki Gümrük Müdürlüğü ile bazı gümrük müşavirliklerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 77 kişinin mal varlıklarına el konuldu. Gözaltına alınanlar arasında 16 kamu görevlisinin bulunduğu öğrenildi.
İzmir'in Aliağa ilçesinde gümrük çalışanları ve müşavirlerine yönelik rüşvet soruşturmasında 77 şüpheli gözaltına alındı.
77 KİŞİ YAKALANDI
Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla haklarında gözaltı kararı verilen 16'sı kamu görevlisi 78 şüphelinin yakalanması için Ticaret Bakanlığı ekiplerinin desteğiyle İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı.
Şüphelilerin adresleri ile Aliağa Gümrük Müdürlüğü binası ve kent genelindeki bazı gümrük müşavirliği firmalarında arama yapıldı. Aramalarda, bazı dijital materyallere el konuldu.
Operasyonda şüphelilerden 77'si gözaltına alındı, 1 şüphelinin de yurt dışında olduğu belirlendi.
SUÇ DOSYALARI KABARIK
Soruşturma kapsamında şüphelilere gümrüklü alandaki bazı konteynerlere öncelik sağlanması, kırmızı ve sarı hattan gelen konteynerlerin incelenmeden geçirilmesi, muayene ve laboratuvar usulsüzlüğü yapılması ile gümrük memurlarının şifreleri kullanılmak suretiyle ilgisiz kişilerce gümrük işlemlerinin yapılması gibi suçlamaların yöneltildiği öğrenildi.
Öte yandan operasyon kapsamında 61 kişinin ifadesine başvurulduğu, tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu kaydedildi.
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