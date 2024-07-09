İzmir Aliağa’daki gümrüğe rüşvet operasyonu! Soruşturmada 77 gözaltı...

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Soruşturma kapsamında şüphelilere gümrüklü alandaki bazı konteynerlere öncelik sağlanması, kırmızı ve sarı hattan gelen konteynerlerin incelenmeden geçirilmesi, muayene ve laboratuvar usulsüzlüğü yapılması ile gümrük memurlarının şifreleri kullanılmak suretiyle ilgisiz kişilerce gümrük işlemlerinin yapılması gibi suçlamaların yöneltildiği öğrenildi.

Öte yandan operasyon kapsamında 61 kişinin ifadesine başvurulduğu, tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu kaydedildi.