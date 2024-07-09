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Kastamonu'da operasyonu: 8 adet ruhsatsız tabanca 2 gözaltı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 09.07.2024 17:43
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Kastamonu’da operasyonu: 8 adet ruhsatsız tabanca 2 gözaltı

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 8 adet tabanca ve 49 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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