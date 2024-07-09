Bodrum'da orman yangını kontrol altında! Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Pınarlıbelen Mahallesi Etrim ve Kaklık mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına gece boyunca kara araçlarıyla müdahale edildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, gece çalışmalara ara veren uçak ve helikopter de söndürme çalışmalarına katıldı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, orman yangını çıktı. Alevlere hava ve karadan müdahale sürüyor. Bodrum'un kırsal Pınarlbelen Mahallesi'ndeki ormandan, saat 14.15 sıralarında alevler yükselmeye başladı.
Yangına bölgede bulunan hava araçları ile çok sayıda arazöz ve iş makinesi sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
MÜDAHALE DEVAM EDİYOR
Muğla'nın Bodrum ilçesinin Pınarlıbelen ile Kumköy mahalleleri arasında çıkan orman yangınına 8 uçak, 10 helikopter, 33 arazöz, 10 itfaiye aracı, 1 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) aracı, 2 ambulans, 1 TOMA, 16 su tankeri ile müdahale ediliyor.
BODRUM'DAKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI
Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Pınarlıbelen Mahallesi Etrim ve Kaklık mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına gece boyunca kara araçlarıyla müdahale edildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, gece çalışmalara ara veren uçak ve helikopter de söndürme çalışmalarına katıldı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
KAYMAKAM YANGIN BÖLGESİNDE
Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de yangın bölgesine gelerek söndürme çalışmasını takip etti. Kaymakam Çit, gazetecilere, ekiplerin tüm imkanlarla yangına müdahalede bulunduğunu söyledi.
'MAHALLELERE SIÇRAMAMASI İÇİN ÇABALAR SÜRÜYOR'
Çit, "Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor, etrafı epey çevrildi. Yangının Pınarlıbelen ve Etrim mahallelerimize sıçramaması için çabalarımız devam ediyor. Orman teşkilatımızın hava araçlarının çok iyi seviyeye geldiğini gördük. Soğutma çalışmaları bittikten sonra jandarmamız yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma yürütecek." dedi.
Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise yangının çıktığı bölgenin sarp arazi olması nedeniyle karadan müdahalede zorluk yaşandığını kaydetti.
Mandalinci, "Yaklaşık 250 sortinin üzerinde bir sorti ile yangına müdahale çalışmaları devam ediyor. Bölgenin hem dağlık olması hem de rüzgarın çok değişken yönlerden esmesi nedeniyle yangın yer yer kontrolden çıkıp tekrar büyüme eğilimi gösteriyor. Bir metrekare ormanlık alanı kaybetmemek için etkin çalışmamız sürüyor." diye konuştu.
MUĞLA VALİSİ: YILIN EN CİDDİ YANGINI
Muğla Valisi İdris Akbıyık, Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Yönetim Aracında yangındaki son duruma ilişkin bilgiler aldı. Akbıyık, burada yaptığı açıklamada, yılın en ciddi yangınlarından birini yaşadıklarını söyledi.
YERLEŞİM YERLERİ İÇİN TEHLİKE YOK
Yangın söndürme çalışmasına Muğla Orman Bölge, AFAD, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum ve Milas Belediyesi ile özel sektörlerin destek verdiğini belirten Akbıyık, "Yangını elimizden geldiği kadar kontrol altına almak için havadan, karadan büyük bir mücadele veriyoruz. Yangında görev yapanları tebrik ediyorum." dedi.
Şu anda yerleşim yeri için bir tehlike bulunmadığını ifade eden Akbıyık, şöyle konuştu:
"Yangın tam olarak kontrol altına alınmış diyemiyoruz. En azından yangının yayılması engellendi. Sabaha kadar tüm birimlerimiz araçlarımız çalışacak. Karadan müdahale çok zor oldu. Arkadaşlarımız kilometrelerce su hortumlarını taşıdılar, itfaiye hortumlarını taşıdı. Yol olmadığı için dozerlerimiz yol açma çalışması yapıyor. Havadan karadan gayret devam ediyor. Yangında 18 hava aracımız, 119 karadan arazözler ile belediyelerden gelen itfaiyelerimiz destek veriyor. Ağırlıklı orman personelimiz olmak üzere yaklaşık 400 personelimiz burada görev yapıyor. Çalışmalar sabaha kadar devam edecek, kontrol altına alacağız. Milletimize, Bodrum'a, Muğla'ya büyük geçmiş olsun diliyorum."
TSK'DAN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 2 helikopterle Muğla'nın Bodrum ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek sağlandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 2 CH-47 tipi helikopter, Muğla'nın Bodrum ilçesinde devam eden yangın söndürme çalışmalarına havadan destek sağlıyor." ifadesi kullanıldı.
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