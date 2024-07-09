Adana'da ağızları açık bırakan görüntüler! Motosikleti sahibiyle birlikte çaldılar
Adana'da insanların izleyince ağzını açık bırakan görüntüler kayda geçti. 17 yaşındaki çocuk üç tekerlekli motosikleti sahibiyle birlikte çaldı. O anlar kameraya yansıdı.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt mahallesinde meydana geldi. 40 yaşındaki İ.Ç sokaklardan atık kağıt ve geri dönüştürebilir malzemeler topladığı sırada üç tekerli motosikletiyle bir marketin önüne geldi. İ.Ç iş yerinden karton kutuları alıp, aracının arka kasasına yüklemeye başladı.
"SAHİBİYLE BİRLİKTE ÇALDILAR"
M.T (17) ve arkadaşı E.Y (22) İ.Ç'ye ait üç tekerlekli aracı gözlerine kestirdi. İ.Ç, üç tekerlekli motosikletinin aracının kasasına kartonları yerleştirdiği sırada, direksiyon başına geçen M.T aracı çalıştırırken arkadaşı da etrafta gözcülük yaptı. Şüpheliler araç sahibi fark etmeyince onunla birlikte motosikleti çaldı. Bu anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
OLAY YERİNDEN KAÇTILAR
Aracı çalan M.T bir süre ile ilerledikten sonra, İ.Ç'in bağırmasıyla bir duvara çarptı. Bu sırada İ.Ç üç tekerlekli motosikletten düştü. Üç tekerlekli motosikleti çalan M.T ve arkadaşı E.Y araçla birlikte olay yerinden kaçtı.
SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kaçtığı yeri tespit etti.
Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde bir adrese yapılan operasyonla her iki şüpheli de kıskıvrak yakalandı. Üç tekerlekli motosiklet ise sahibine teslim edildi.
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