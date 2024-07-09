Adana’da ağızları açık bırakan görüntüler! Motosikleti sahibiyle birlikte çaldılar

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Aracı çalan M.T bir süre ile ilerledikten sonra, İ.Ç'in bağırmasıyla bir duvara çarptı. Bu sırada İ.Ç üç tekerlekli motosikletten düştü. Üç tekerlekli motosikleti çalan M.T ve arkadaşı E.Y araçla birlikte olay yerinden kaçtı.