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Meteorolojiden 8 il için sarı kodlu uyarı

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.07.2024 09:53
Meteoroloji Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in kuzeyi için sağanak uyarısında bulundu. A Haber muhabiri Yüksel Akalan, son durumu aktardı.
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