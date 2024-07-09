15 Temmuz’un tabuta sığmayan şehidi Oğuzhan Yaşar! Şehit babası A Haber’e konuştu

ŞEHİT BABASININ MİLLETE MESAJI

Başkan recep tayyip erdoğan, şehidi, "23 yaşında, bir 95 boyunda bir fidan" sözleriyle anlattı. Gururu ve acıyı bir arada yaşayan aile, vatan toprağına emanet ettikleri evlatlarının hatıralarıyla yaşıyor. A Haber'e konuşan şehir babası Ahmet Yaşar, "Bir olursak bizi kimse savuramaz." dedi.