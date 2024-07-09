15 Temmuz’un tabuta sığmayan şehidi Oğuzhan Yaşar! Şehit babası A Haber’e konuştu
Oğuzhan Yaşar, 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatanı korumak için sokaktaydı. 23 yaşındaki genç darbecilerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde gerçekleştirdiği saldırıda şehadet şerbetini içti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan şehidi, "23 yaşında, bir 95 boyunda bir fidan" sözleriyle anlattı.
Yüreği iman ve vatan sevgisiyle doluydu. Hainler o gece darbe girişiminde bulununca hemen sokağa çıktı üniformalı teröristlerle mücadele ederken şehit oldu, bedeni tabuta sığmadı.
HEMEN SOKAĞA ÇIKTI
Oğuzhan, cuntacıların darbe girişimine kalkıştığını öğrenince hemen sokağa çıktı, tıpkı milyonlar gibi. Bayrağını yanına alan 23 yaşında bir 95'lik fidan, Külliyenin önünde mücadelesini verirken hainlerin bombalı saldırısında ağır yaralandı.
ŞEHİT BABASININ MİLLETE MESAJI
Başkan recep tayyip erdoğan, şehidi, "23 yaşında, bir 95 boyunda bir fidan" sözleriyle anlattı. Gururu ve acıyı bir arada yaşayan aile, vatan toprağına emanet ettikleri evlatlarının hatıralarıyla yaşıyor. A Haber'e konuşan şehir babası Ahmet Yaşar, "Bir olursak bizi kimse savuramaz." dedi.
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