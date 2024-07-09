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15 Temmuz’un tabuta sığmayan şehidi Oğuzhan Yaşar! Şehit babası A Haber’e konuştu

ahaber.com.tr Pınar Özenç
Giriş: 09.07.2024 11:20 Güncelleme: 09.07.2024 12:43
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15 Temmuz’un tabuta sığmayan şehidi Oğuzhan Yaşar! Şehit babası A Haber’e konuştu

Oğuzhan Yaşar, 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatanı korumak için sokaktaydı. 23 yaşındaki genç darbecilerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde gerçekleştirdiği saldırıda şehadet şerbetini içti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan şehidi, "23 yaşında, bir 95 boyunda bir fidan" sözleriyle anlattı.

Yüreği iman ve vatan sevgisiyle doluydu. Hainler o gece darbe girişiminde bulununca hemen sokağa çıktı üniformalı teröristlerle mücadele ederken şehit oldu, bedeni tabuta sığmadı.

ŞEHADET ONU BULDU

23 yaşında Erzurumlu Oğuzhan Yaşar, 2016'da askerden yeni gelmiş ailesiyle birlikte Ankara'daydı. Oğuzhan Yaşar, aslında 15 Temmuz darbe girişiminden önce Erzurum'a babasının yanına gidecekti ama Ankara'da kalmak istedi.

HEMEN SOKAĞA ÇIKTI

Oğuzhan, cuntacıların darbe girişimine kalkıştığını öğrenince hemen sokağa çıktı, tıpkı milyonlar gibi. Bayrağını yanına alan 23 yaşında bir 95'lik fidan, Külliyenin önünde mücadelesini verirken hainlerin bombalı saldırısında ağır yaralandı.

ŞEHİT BABASININ MİLLETE MESAJI

Başkan recep tayyip erdoğan, şehidi, "23 yaşında, bir 95 boyunda bir fidan" sözleriyle anlattı. Gururu ve acıyı bir arada yaşayan aile, vatan toprağına emanet ettikleri evlatlarının hatıralarıyla yaşıyor. A Haber'e konuşan şehir babası Ahmet Yaşar, "Bir olursak bizi kimse savuramaz." dedi.

Tabuta sığmayan şehit! Babasından mesaj varTabuta sığmayan şehit! Babasından mesaj var TABUTA SIĞMAYAN ŞEHİT! BABASINDAN MESAJ VAR
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