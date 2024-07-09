Bursa'da can pazarı kamerada! Metrelerce savrulup ağır yaralandılar
Bursa'da seyir halindeki ticari taksi ile üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklet çarpıştı. Feci kazada motorda bulunan şahıslar yola savrularak ağır yaralandı.
Bursa'da seyir halindeki ticari taksi, tali yoldan ana yola çıkan motosiklet ile çarpıştı. Kazada savrulan motosikletteki 2 kişi ağır yaralanırken, kaza anı ve yaşanan can pazarı kameraya yansıdı.
Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Gazcılar Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BIC 080 plakalı motosiklet sürücüsü Mehmet Yunus Ö., arkadaşı Sefa U. ile tali yoldan ana yola çıkmak istedi. Ana yolda hızla seyir halinde olan ticari taksi motosiklete çarptı. Kazada savrulan 2 arkadaş yerde kalınca yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde 2 arkadaşın ilk müdahalesi yapılırken, yaralılar Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada, park halinde olan 2 otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yaralıların durumu ağır olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı. Öte yandan, kaza anı ve sonrasında yaşanan can pazarı saniye saniye kameraya yansıdı.
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