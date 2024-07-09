Yağ lekesini tek seferde çıkarıyor! Çamaşır suyundan daha etkili...

Bulaşık Deterjanı ve Sıcak Su: Yağ lekesinin üzerine bir miktar sıvı bulaşık deterjanı sürün. Daha sonra sıcak suyla lekeyi durulayın. Bulaşık deterjanı yağı parçalayarak lekenin çıkarılmasına yardımcı olacaktır.

Soda ve Sirke Karışımı: Bir kaseye eşit miktarda soda (karbonat) ve sirke ekleyerek macun kıvamına getirin. Bu karışımı lekenin üzerine sürüp hafifçe ovalayın. Bir süre bekledikten sonra ılık suyla durulayın. Soda ve sirke, yağ lekesini emerek çıkarmaya yardımcı olacaktır.