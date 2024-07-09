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Yağ lekesini tek seferde çıkarıyor! Çamaşır suyundan daha etkili...

ahaber.com.tr
Giriş: 09.07.2024 10:32 Güncelleme: 09.07.2024 10:33
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Yağ lekesini tek seferde çıkarıyor! Çamaşır suyundan daha etkili...

Kıyafetlerde oluşan lekeleri çıkarmak için genellikle kimyasal ürünler tercih edilse de, bu ürünlerin zararlı olabileceği bilinmektedir. Özellikle çamaşır suyu gibi güçlü kimyasallar, etkili olsalar da kumaşlara ve çevreye zarar verebilecek potansiyele sahiptir. İşte yağ lekelerini yok etmenin hem doğal hem de ekonomik yolu...

Kıyafetlerde oluşan yağ lekelerini çamaşır suyu kullanmadan çıkarmak mümkündür. İşte doğal yöntemlerle yağ lekelerini gidermenin bazı pratik yolları...

Bulaşık Deterjanı ve Sıcak Su: Yağ lekesinin üzerine bir miktar sıvı bulaşık deterjanı sürün. Daha sonra sıcak suyla lekeyi durulayın. Bulaşık deterjanı yağı parçalayarak lekenin çıkarılmasına yardımcı olacaktır.

Soda ve Sirke Karışımı: Bir kaseye eşit miktarda soda (karbonat) ve sirke ekleyerek macun kıvamına getirin. Bu karışımı lekenin üzerine sürüp hafifçe ovalayın. Bir süre bekledikten sonra ılık suyla durulayın. Soda ve sirke, yağ lekesini emerek çıkarmaya yardımcı olacaktır.

Limon Suyu ve Tuz: Yağlı lekenin üzerine taze sıkılmış limon suyu dökün. Üzerine biraz tuz serpin ve hafifçe ovun. Limonun asidik özelliği ve tuzun sürtünme etkisi, lekenin çıkmasına yardımcı olacaktır. Sonrasında ılık suyla durulayın.

Bu doğal yöntemlerle yağ lekelerini çıkarırken, kıyafetlerinizi çamaşır makinesine atmadan önce lekenin tamamen çıktığından emin olun. Eğer leke hala görünüyorsa, işlemi tekrarlayabilirsiniz.

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