15 Temmuz kahramanı 8 aylık hamile eşini bırakıp vatan savunmasına koştu

Bir düğünden eve geldim. Haber kanallarını izliyordum. Cumhurbaşkanımızın seslenişini gördüm. Başka kanala geçtim. Orada yorumcu 'Öleceksek bugün ölelim' dedi. TRT'de darbe bildirisi vardı. O anda gözlerim karardı. Yeğenimle buluştuk. Tankların Jandarma Genel Komutanlığı'nın oradan Külliye'ye doğru yöneldiğini gördük. Tanklara doğru koştum. Tank hareket ettiği sırada önüne yattım. Bir başka tanktan açılan ateşle karnımdan yaralandım. Sabah hastanede gözlerimi açtığımda kuzenime ne olduğunu sordum. Kuzenim, 'Hainlere vatanı teslim etmedik' dedi. 35 gün hastanede yattım.

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