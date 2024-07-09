15 Temmuz kahramanı 8 aylık hamile eşini bırakıp vatan savunmasına koştu
15 Temmuz gecesi, vatan elden gitmesin, ay yıldızlı bayrak yere düşmesin, ezan sesi susmasın diyen Bünyamin İnce, 8 aylık hamile eşinin gitme demesine rağmen saniye bile düşünmeden soluğu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde aldı. Tankın önünde saatlerce yatarak durdurmayı başardı. Diğer tanktan ateş açılması sonucu ise ilk kurşun yiyen gazi olarak hafızalara kazındı.
15 Temmuz gecesi, Bünyamin İnce, 8 aylık hamile eşini evde bırakarak bir saniye bile düşünmeden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne vatan savunmasına koştu.
Darbecilerin tankının önüne yatan İnce bir diğer tanktan ateş açılması sonucu yaralandı. İlk kurşun yiyen gazi olarak ismi hafızalara kazınan İnce, hain kalkışmanın 8'inci yılında SABAH'a duygularını anlattı:
Bir düğünden eve geldim. Haber kanallarını izliyordum. Cumhurbaşkanımızın seslenişini gördüm. Başka kanala geçtim. Orada yorumcu 'Öleceksek bugün ölelim' dedi. TRT'de darbe bildirisi vardı. O anda gözlerim karardı. Yeğenimle buluştuk. Tankların Jandarma Genel Komutanlığı'nın oradan Külliye'ye doğru yöneldiğini gördük. Tanklara doğru koştum. Tank hareket ettiği sırada önüne yattım. Bir başka tanktan açılan ateşle karnımdan yaralandım. Sabah hastanede gözlerimi açtığımda kuzenime ne olduğunu sordum. Kuzenim, 'Hainlere vatanı teslim etmedik' dedi. 35 gün hastanede yattım.
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