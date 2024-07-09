09 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Artvin'de ev ve samanlık yangını: 2 kişi dumandan etkilendi

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 09.07.2024 06:26
ABONE OL
Artvin’de ev ve samanlık yangını: 2 kişi dumandan etkilendi

Artvin'in Şavşat ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev ve samanlık küle döndü. İtfaiye ve orman işçilerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör