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15 Temmuz'da darbecilere köprüde direnen kahraman Gazi Bayram Aydın: Herkes şehit olmak için gelmişti

15 Temmuz 2016'da FETÖ'cü darbecilerin kapattığı köprüde hainlere direndiği sırada elinden ve bacağından vurulan Gazi Bayram Aydın, o anlarda yaşadıklarını anlattı. Köprü için "Mahşer yeri gibiydi" diyen Aydın, "Hainler ateş ettikçe milletimiz daha kalabalıklaştı. Herkes şehit olmak için sokağa çıkmıştı." ifadelerini kullandı.

ahaber.com.tr
Giriş: 08.07.2024 08:21
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15 Temmuz’da darbecilere köprüde direnen kahraman Gazi Bayram Aydın: Herkes şehit olmak için gelmişti

15 Temmuz darbe girişiminde Kelime-i Tevhid için kaldırdığı elinden G3 mermisiyle vurularak gazi olan Bayram Aydın, SABAH'a konuştu. 3 çocuk 4 torun sahibi 56 yaşındaki Bayram Aydın, o gece yaşadıklarını ve aradan geçen 8 yılı anlattı.

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15 Temmuz’da darbecilere köprüde direnen kahraman Gazi Bayram Aydın: Herkes şehit olmak için gelmişti

Şimdilerde Karaköy'de köftecilik yapan Gazi Aydın; "Pencereden köprüdeki hareketliliği görünce sokağa indim. Sağa sola sorarken darbe söylentileri duydum.

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15 Temmuz’da darbecilere köprüde direnen kahraman Gazi Bayram Aydın: Herkes şehit olmak için gelmişti

Elime bayrağı aldım, mahalleden bir ATV ile köprüye kadar geldik. Kapanmıştı, sol elimde bayrak, sağ elimi havaya kaldırdım, Kelime-i Tevhid çekerken avcumun içinden mermi geçti.

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15 Temmuz’da darbecilere köprüde direnen kahraman Gazi Bayram Aydın: Herkes şehit olmak için gelmişti

Ne olduğunu anlayamadan bacağıma bir mermi daha geldi. Yere düştüm, etrafımı gençler sardı. Hemen bir su arabasına koyup beni götürdüler, gözümü hastanede açtım." dedi.

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15 Temmuz’da darbecilere köprüde direnen kahraman Gazi Bayram Aydın: Herkes şehit olmak için gelmişti

TELEFON HAYATINI KURTARMIŞ
Defalarca ameliyat gazi Aydın bacağına takılan platin sayesinde yürüyebiliyor. Uzun yolda baston kullanmak zorunda kaldığını belirten Gazi Aydın, "Telefon cebimde parçalanmıştı.