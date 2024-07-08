08 Temmuz 2024, Pazartesi
15 Temmuz'da darbecilere köprüde direnen kahraman Gazi Bayram Aydın: Herkes şehit olmak için gelmişti
15 Temmuz 2016'da FETÖ'cü darbecilerin kapattığı köprüde hainlere direndiği sırada elinden ve bacağından vurulan Gazi Bayram Aydın, o anlarda yaşadıklarını anlattı. Köprü için "Mahşer yeri gibiydi" diyen Aydın, "Hainler ateş ettikçe milletimiz daha kalabalıklaştı. Herkes şehit olmak için sokağa çıkmıştı." ifadelerini kullandı.
Giriş: 08.07.2024 08:21
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