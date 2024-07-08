15 Temmuz'da darbecilere köprüde direnen kahraman Gazi Bayram Aydın: Herkes şehit olmak için gelmişti

15 Temmuz 2016'da FETÖ'cü darbecilerin kapattığı köprüde hainlere direndiği sırada elinden ve bacağından vurulan Gazi Bayram Aydın, o anlarda yaşadıklarını anlattı. Köprü için "Mahşer yeri gibiydi" diyen Aydın, "Hainler ateş ettikçe milletimiz daha kalabalıklaştı. Herkes şehit olmak için sokağa çıkmıştı." ifadelerini kullandı.