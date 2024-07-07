İstanbul Arnavutköy’de terkedilmiş araçlar mahallelinin korkulu rüyası oldu

Sahibinin bir kadın olduğunu düşünüyoruz bir ara gelip fotoğraf falan çekmişti ama bir gelişme olmadı hala burada duruyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan, aracın park halinde olduğu sokakta çocuk parkı ve gençlerin vakit geçirmesi için yapılan spor alanlarının bulunması dikkat çekiyor.

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