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İstanbul Arnavutköy'de terkedilmiş araçlar mahallelinin korkulu rüyası oldu

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 07.07.2024 09:18 Güncelleme: 07.07.2024 10:24
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İstanbul Arnavutköy’de terkedilmiş araçlar mahallelinin korkulu rüyası oldu

İstanbul Arnavutköy'de bir mahallede yıllardır park halinde bekleyen iki ticari araç bölge sakinlerinin korkulu rüyası oldu. Araçlarda akşam saatlerinde bazı şahısların uygunsuz davranışlar sergilediğini söyleyen vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yıllardır park halinde duran iki ticari araç mahalle sakinlerinin korkulu rüyası oldu. Çocuk parkının yanında bulunan terk edilmiş araçların içerisinde akşam saatlerinde uygunsuz davranışlar sergilendiğini belirten vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.



Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde yıllardır park halinde duran iki ticari araç vatandaşların korkulu rüyası oldu. Çocuk parkının yanına park edilen araçlar mahalle sakinlerinin huzurunu kaçırıyor. Terk edilmiş araçların içerisinde akşam saatlerinde uygunsuz davranışlar sergilendiğini belirten mahalle sakinleri yetkililerden yardım istedi.



"ÖZELLİKLE GECE SAATLERİNDE KİM OLDUĞU BELİRSİZ KİŞİLER GELİYORLAR NE YAPIYORLAR, BİLMİYORUZ"
6 yıldır mahallede yaşayan Suat Sarsıcı, "Eskiden burada bir karakol vardı, karakol taşındıktan sonra bu aracı buraya çektiler ve gittiler. Sahibinin kim olduğunu bilmiyoruz camlarını kırdılar.

Özellikle gece saatlerinde kim olduğu belirsiz kişiler geliyorlar ne yapıyorlar bilmiyoruz. İçerisinden çıkanlar sallana sallana çıkıyor düzgün bir şekilde içinden çıkmıyorlar. Geçen gün bir çocuğun üzerine cam düştü çocuk yaralandı hastanedeki tedavisi devam ediyor hala.

Sahibinin bir kadın olduğunu düşünüyoruz bir ara gelip fotoğraf falan çekmişti ama bir gelişme olmadı hala burada duruyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan, aracın park halinde olduğu sokakta çocuk parkı ve gençlerin vakit geçirmesi için yapılan spor alanlarının bulunması dikkat çekiyor.

Mahalle sakinlerinin korkulu rüyası olduMahalle sakinlerinin korkulu rüyası oldu MAHALLE SAKİNLERİNİN KORKULU RÜYASI OLDU

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