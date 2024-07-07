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Samsun Valiliği'nden il genelinde 'denize girmeyin' uyarısı

Giriş: 07.07.2024 09:38 Güncelleme: 07.07.2024 09:40
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Samsun Valiliği’nden il genelinde ’denize girmeyin’ uyarısı

Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada il genelinde dalga yüksekliğinin 2 metreyi bulabileceğinden dolayı denize girilmemesi konusunda vatandaşlar uyarıldı. İşte detaylar...

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