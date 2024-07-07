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Kavurucu sıcaklar yolda! 42 dereceyi göreceğiz! Bir tarafta yağış diğer tarafta güneş...

ahaber.com.tr
Giriş: 07.07.2024 09:05 Güncelleme: 07.07.2024 09:58
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Kavurucu sıcaklar yolda! 42 dereceyi göreceğiz! Bir tarafta yağış diğer tarafta güneş...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu güncellerken yurt genelinde özellikle doğu illerinde sağanak yağış beklendiği ifade edilirken batı illerinde kavurucu sıcaklar sürecek. Bazı illerde sıcaklıklar 42 dereceye kadar yükselecek. Diğer yandan Marmara bölgesi için de bir uyarı yapılırken bölge genelinde kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde sıcaklıkların artacağı ancak özellikle doğu illerinde sağanak yağışın etkili olacağı görüldü.

DOĞU İLLERİNE UYARI

Özellikle doğu illerinde yağışın yoğun yaşanacağı kaydedilirken, vatandaşlar olası bu baskını ve sele karşı uyarıldı.

KARS'I SAĞANAK VURDU

Meteorolojinin sarı kodla uyardığı Kars'ı yağmur vurdu. Şiddetli yağmur cadde ve sokakları sular altında koyarken, çok sayıda işyerinin bodrumuna su doldu.

Kars'ta yağmurlu hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentte akşam etkili olan sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar, cadde ve sokakları göle çevirdi. Göle dönen caddelerde araçlar ve yayalar ilerlemekte zorluk çekti.

KAVURUCU SICAKLAR YOLDA

Doğu illerinde sağanak yağış beklenirken batı illerinde ise durum tam tersi. Başta İzmir olmak üzere çok sayıda ilde sıcaklıkların 40 dereceyi aşması bekleniyor.

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