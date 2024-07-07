1 haftada 2 milyon 408 bin araca denetleme
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 Haziran-4 Temmuz 2024 tarihleri arasında trafikte toplam 2 milyon 408 bin 77 aracın denetlendiğini açıkladı. Denetlemeler sonucu 441 bin 910 sürücüye işlem yapıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma ekiplerince 27 Haziran-4 Temmuz'da 2 milyon 408 bin 77 aracın denetlendiğini, toplam 441 bin 910 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen, 27 Haziran-4 Temmuz'daki denetlemelere ilişkin bilgi verdi.
Söz konusu dönemde 2 milyon 408 bin 77 aracın denetlendiğini ifade eden Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti: "Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 215 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 115 bin 662, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 738, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 609, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 287 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 441 bin 910 araca/sürücüye işlem yapıldı. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizi sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."
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