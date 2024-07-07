Samsun’da etkili olan yağış nedeniyle caddeler ve dükkanlar su altında kaldı





Caddelerdeki bazı iş yerlerini de su bastı. İş yeri sahipleri, dükkanlarına dolan suyu boşaltmaya çalıştı. Belediye ekipleri de cadde ve sokaklardaki suyun tahliyesi için çalışma yürüttü.

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