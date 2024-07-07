Samsun'da etkili olan yağış nedeniyle caddeler ve dükkanlar su altında kaldı
Samsun'da gece saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle caddeler ve iş yerleri su altında kaldı. Çarşamba'daki yağışın ardından iş yeri sahipleri dükkanlarına dolan suyu boşaltmaya çalıştı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle caddeler ile iş yerleri su altında kaldı. İlçede etkili olan sağanak su baskınlarına yol açtı.
Yağış nedeniyle Orta Mahalle Dr. Ata Giritli Caddesi, Kızılay Caddesi ve Stadyum Caddesi'nde yollar su altında kaldı, yol kenarlarında su birikintileri oluştu.
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