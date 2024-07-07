07 Temmuz 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Samsun'da etkili olan yağış nedeniyle caddeler ve dükkanlar su altında kaldı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 07.07.2024 08:39
ABONE OL
Samsun’da etkili olan yağış nedeniyle caddeler ve dükkanlar su altında kaldı

Samsun'da gece saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle caddeler ve iş yerleri su altında kaldı. Çarşamba'daki yağışın ardından iş yeri sahipleri dükkanlarına dolan suyu boşaltmaya çalıştı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle caddeler ile iş yerleri su altında kaldı. İlçede etkili olan sağanak su baskınlarına yol açtı.
Yağış nedeniyle Orta Mahalle Dr. Ata Giritli Caddesi, Kızılay Caddesi ve Stadyum Caddesi'nde yollar su altında kaldı, yol kenarlarında su birikintileri oluştu.



Caddelerdeki bazı iş yerlerini de su bastı. İş yeri sahipleri, dükkanlarına dolan suyu boşaltmaya çalıştı. Belediye ekipleri de cadde ve sokaklardaki suyun tahliyesi için çalışma yürüttü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör