Kara yollarından uyarı geldi! İşte yol çalışması olan kritik kavşaklar! Yola çıkacaklar dikkat...

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Düziçi kavşaklarındaki Şekerdere viyadüğünde genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.