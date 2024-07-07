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Kara yollarından uyarı geldi! İşte yol çalışması olan kritik kavşaklar! Yola çıkacaklar dikkat...

ahaber.com.tr
Giriş: 07.07.2024 08:47 Güncelleme: 07.07.2024 08:48
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Kara yollarından uyarı geldi! İşte yol çalışması olan kritik kavşaklar! Yola çıkacaklar dikkat...

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenini yayınlarken çok sayıda ilde yol çalışması nedeniyle sürücüler uyarıldı. Yapılan açıklamada çalışmaları sürdüğü bölgelerde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiğinin altı çizildi. İşte detaylar...

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Düziçi kavşaklarındaki Şekerdere viyadüğünde genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Tekirdağ-Muratlı yolunun 24-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten gidiş-geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.

Denizli-Kale-Muğla yolunun 39-44, Diyarbakır-Silvan yolunun 10-13, Nevşehir-Aksaray yolunun 30-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 43-46. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle İnegöl-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Bursa-İnegöl istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 25-36. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Seydikemer-Söğüt yolunun 3-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Zonguldak-Devrek yolunun 4-5. kilometrelerinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları sebebiyle Zonguldak istikameti kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılıyor.

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