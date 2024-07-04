Takdir toplayan hareket! Hukuk Fakültesini birincilikle bitiren genç ödülünü Gazzeli öğrencilere adadı: Soykırım işleniyor

Yaklaşık 8 aydır yaşananlara dikkati çeken Yacı, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bütün dünyanın gözü önünde 7 Ekim'den bugüne yüz binlerce insan katledildi. Halen çoluk çocuk, kadın, sivil, gazeteci ve nice insan yeryüzündeki en gelişmiş silahlarla öldürülmeye devam ediyor. Soykırım tehlikesiyle karşı karşıya olan yüz binlerce Filistinli bir sayıdan ibaret değildir. 6 yaşındaki kız çocuğu Hind Recep bir sayıdan daha fazlası.