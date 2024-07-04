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Yıldırım düştü orman yangını çıktı! Alevler kontrol altına alındı

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 04.07.2024 00:09
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Yıldırım düştü orman yangını çıktı! Alevler kontrol altına alındı

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanda çıkan yangın, dron desteği alan itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında 1 dekar ormanlık alanın zarar gördü.

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