Kırıkkale’de aile katliamı! Cani damat kayınvalidesi ile kayınbabasını bıçakladı







Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, H.D. bıçakla kayınvalidesi ve kayınbabasını yaralayarak evden kaçtı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.