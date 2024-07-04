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Kırıkkale'de aile katliamı! Cani damat kayınvalidesi ile kayınbabasını bıçakladı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 04.07.2024 01:34 Güncelleme: 04.07.2024 01:34
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Kırıkkale’de aile katliamı! Cani damat kayınvalidesi ile kayınbabasını bıçakladı

Dehşet veren olay Kırıkkale'de yaşandı. Aile içi meseleden ötürü çıkan tartışmada kayınvalidesi ile kayınbabasını bıçakla yaralayan cani damat, kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde Yenimahalle 182. Sokak'taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, damat H.D. ile kayınvalidesi İ.Y. ve kayınbabası M.Y. arasında aile içi meseleden ötürü tartışma yaşandı.




Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, H.D. bıçakla kayınvalidesi ve kayınbabasını yaralayarak evden kaçtı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayın ardından kaçan H.D., Balışeyh ilçesi girişinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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