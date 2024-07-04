04 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Kırıkkale'de minibüsle drift yapan sürücüye ceza yağdı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 04.07.2024 13:39
ABONE OL
Kırıkkale’de minibüsle drift yapan sürücüye ceza yağdı

Kırıkkale'de kavşakta minibüsle drift yapan sürücüye 64 bin 466 lira ceza uygulandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör