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Edirne ve Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş: 04.07.2024 13:55
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Edirne ve Kırklareli’nde 17 düzensiz göçmen yakalandı

Son dakika haberine göre Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 17 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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