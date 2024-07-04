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Esenyurt'ta 23 katlı binada yangın paniği

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 04.07.2024 12:19 Güncelleme: 04.07.2024 12:36
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Esenyurt’ta 23 katlı binada yangın paniği

İstanbul Esenyurt't bulunan 23 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede söndürülürken, binada yangın nedeniyle büyük panik yaşandı.

Esenyurt'ta, 23 katlı binanın 23'üncü katında, yangın çıktı.

Kısa sürede söndürülen yangın sonrası dairede hasar meydana geldi. Yangın, saat 11.00 sıralarında, Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir sitede çıktı.

İddiaya göre; site içerisindeki 23 katlı bir binanın 23'üncü katındaki daireden çıkan dumanları görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, dairenin mutfak bölümünde çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken dairede hasar meydana geldi.

Esenyurt’ta sitede yangın paniğiEsenyurt’ta sitede yangın paniği ESENYURT'TA SİTEDE YANGIN PANİĞİ

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