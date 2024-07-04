Esenyurt’ta 23 katlı binada yangın paniği

İddiaya göre; site içerisindeki 23 katlı bir binanın 23'üncü katındaki daireden çıkan dumanları görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, dairenin mutfak bölümünde çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken dairede hasar meydana geldi.

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