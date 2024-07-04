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Provokasyona geçit yok! Sosyal medyadan provokatif paylaşıma 8 gözaltı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 04.07.2024 01:38
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Provokasyona geçit yok! Sosyal medyadan provokatif paylaşıma 8 gözaltı

Kocaeli'de sosyal paylaşım siteleri üzerinden provokatif söylemlerde bulunduğu tespit edilen 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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