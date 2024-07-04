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Sakarya'da 7 araç birbirine girdi! Feci kazada ölü ve yaralılar var

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 04.07.2024 21:56 Güncelleme: 04.07.2024 22:02
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Sakarya’da 7 araç birbirine girdi! Feci kazada ölü ve yaralılar var

Sakarya D-650 karayolunda korkunç bir kaza yaşandı. Yolun savaş alanına döndüğü kazada 7 araç birbirine girdi. Kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza nedeniyle karayolunda 2 istikamette trafiğe kapandı.

D-650 Karayolu Geyve mevkiinde 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Ortalık savaş alanına dönerken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İlk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken, D-650 karayolunda 2 istikametinde trafiğe kapatıldığı öğrenildi.

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