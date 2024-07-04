Kiliseye silahlı saldırıda gelişme! O şüpheliler için istenen ceza belli oldu
Sarıyer’de'ki Santa Maria Kilisesi’nde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıya ilişkin bir gelişme yaşandı. Tamamlanan soruşturma ile birlikte, saldırıda 42 şüphelinin 7 yıl 6 ay ile 349 yıl 6 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması istendi.
Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'nde 28 Ocak'ta 'Pazar Ayini' sırasında kar maskeli 2 şüpheli olan Tacikistan uyruklu Amirjon Kholikov ve Rusya uyruklu David Tanduev, dua edenlerin üzerine silahla ateş açmış, kurşunların hedefi olan 52 yaşındaki Tuncer Cihan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
İDDİANAME HAZIRLANDI
Olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Tuncer Cihan'ın 'maktul' sıfatıyla, kilisenin rahibi Anton Bulai'nin de arasında bulunduğu 11 kişi 'müşteki' sıfatıyla, 42 kişi ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.
İŞTE O ŞÜPHELİLER İÇİN İSTENEN CEZALAR
4 şüpheliye 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 349 yıl 6'şar aya kadar hapis talebi
Hazırlanan iddianamede, şüpheliler David Tanduev ve Amirjon Kholiqov ile bu şüphelilerle bağlantılı oldukları tespit edilen şüpheliler Edelkhan Inazhaev ve Zharaidat Esmurzieva'nın 'cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'tasarlayarak kasten öldürme', 11 kişiye karşı 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ateşli silah ve mermi bulundurmak' suçlarından toplamda 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 218 yıl 7'şer aydan 349 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
20 şüphelinin de benzer suçlardan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 217 yıl 1'er aydan 345'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasının talep edildiği iddianamede, şüphelilerden Inazhaev'in ayrıca 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.
İddianamede ayrıca, 18 şüphelinin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne değerlendirilmek üzere gönderilen iddianame kabul edilirse şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Saçınızı bununla yıkayın: Egzama, kepek, kaşıntı ne varsa...
- Sandalet giyenler yandı: Kodla duyuruldu! 11 ili bir anda saracak
- Süt yanında vitaminsiz kalıyor! Turistler kapış kapış alıyor: Metabolizmanızı...
- Galatasaray 29'luk dünya yıldızını monte etti! Yeni orta sahaya selam durun
- KPSS Lisans giriş belgesi alma ekranı 2024 | KPSS Lisans sınav yerleri belli oldu! ÖSYM son dakika
- Türkiye'de en çok satılan otomobil markaları 2024 | Liste sil baştan değişti: Liderliğe yerli üretim damgası
- Tarım Kredi Market 4 Temmuz indirimleri başladı! Beyaz peynir 89.90 TL, Siyah zeytin 59.90 TL, Kangal sucuk 529,90 TL'den satışta
- Emekliye keyifli haber geldi: Promosyon değişti! Zamlı kök maaşa ek ödemeler oluştu: 10.000, 11.250, 12.300 TL alana...
- KPSS 2024/6 tercih sonuç tarihi 2024 | MEB sözleşmeli personel alımı tercih başvurusu nereden yapılır? İşte şartları...
- Yeni zamlı oran oluştu: Bedelli askerlik ücreti değişti! İşte 2024 temmuz hesabı...
- Maaş farkları ne zaman yatacak? 2024 temmuz zammı ile 14-15 günlük maaş farkları ne kadar? Öğretmen, polis, hemşire, emekli memur...
- Emekliye müjdeli tarihler sıralandı: Zamlı maaşlar o tarihlerde hesaplarda! TAHSİS NO'ya göre....