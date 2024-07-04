Kiliseye silahlı saldırıda gelişme! O şüpheliler için istenen ceza belli oldu

İŞTE O ŞÜPHELİLER İÇİN İSTENEN CEZALAR

4 şüpheliye 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 349 yıl 6'şar aya kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede, şüpheliler David Tanduev ve Amirjon Kholiqov ile bu şüphelilerle bağlantılı oldukları tespit edilen şüpheliler Edelkhan Inazhaev ve Zharaidat Esmurzieva'nın 'cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'tasarlayarak kasten öldürme', 11 kişiye karşı 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ateşli silah ve mermi bulundurmak' suçlarından toplamda 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 218 yıl 7'şer aydan 349 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.