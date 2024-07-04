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Kastamonu'da yıldırım düştü orman yangını çıktı! Ekipler seferber oldu

ahaber.com.tr
Giriş: 04.07.2024 11:03 Güncelleme: 04.07.2024 11:15
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Kastamonu’da yıldırım düştü orman yangını çıktı! Ekipler seferber oldu

Son dakika haberi | Kastamonu İhsangazi'de yıldırım düşmesi nedeniyle başlayan orman yangını devam ediyor. Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler alevleri söndürmek seferber olurken, helikopterle havadan müdahale de başladı.

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