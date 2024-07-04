5 yılda bir hasadı yapılıyor! Tam bir şifa deposu! Kilosu bin TL





YETERİ KADAR ÜRETİLİRSE BİR ÇOK ÜLKEYE GÖNDERİLECEK

Geçen yıl Hollanda'dan talep geldiğini ancak ellerinde olmadığı için gönderemediklerine değinen Çay, "Bu yıl verimin iyi olmasıyla göndereceğiz. Önümüzdeki tek sıkıntı küresel iklim değişikliği nedeniyle bu bal eskisi kadar üretilemiyor. Bu yıl yeteri kadar üretebilirsek hem Ortadoğu'ya, hem Uzakdoğu'ya hem de Avrupa'ya göndereceğiz" şeklinde konuştu.