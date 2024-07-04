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Dükkanda onlarca kediye el koyan kediye para cezası

AA ahaber.com.tr
Giriş: 04.07.2024 11:09
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Dükkanda onlarca kediye el koyan kediye para cezası

Şişli'de bir apartmanın zemin katındaki dükkanda taşıma çantası ve kafeslerde 85 kediyi alıkoyan kişiye 613 bin 360 lira para cezası kesildi.

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