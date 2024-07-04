İSKİ’nin kazdığı yol çöktü araçlar içine düştü! Yer: Bayrampaşa

Bayrampaşa'da, sağanak yağmur nedeniyle asfalt yol çöktü. Açılan çukura düşen kamyonet ve otomobili çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. O anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İSKİ'NİN KAZDIĞI YOL ÇÖKTÜ

Olay, bugün 11.00 sıralarında Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Mücahit Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir İnşaatın İSKİ kanalizasyon bağlantısı için açılan çukura dolgu malzemesi döküldü.