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Yazın ortasında karla mücadele! O yol 7 metrelik karla kapandı...

ahaber.com.tr
Giriş: 04.07.2024 14:53 Güncelleme: 04.07.2024 14:53
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Yazın ortasında karla mücadele! O yol 7 metrelik karla kapandı...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaz mevsimine rağmen yüksek rakımlardaki yol 7 metrelik karla kapandı. Bölgede 3 iş makinesi ve 5 personel çalışırken yolun 10 gün içinde açılması bekleniyor.

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