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Dünyanın en eski mağara resmi bulundu

ahaber.com.tr AA
Giriş: 04.07.2024 09:10
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Dünyanın en eski mağara resmi bulundu

Figüratif mağara sanatının en eski örneği, Avustralyalı ve Endonezyalı bilim insanları tarafından Endonezya'nın Güney Sulawesi Adası'nda keşfedildi.

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