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Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

ahaber.com.tr AA
Giriş: 04.07.2024 09:13
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Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberine göre Bingöl'ün Solhan ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Yaşanan trafik kazasında yaralanan 14 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.

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