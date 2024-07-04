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Çorum'da hafif ticari araç devrildi: Aynı aileden 7 yaralı...

ahaber.com.tr AA
Giriş: 04.07.2024 08:55 Güncelleme: 04.07.2024 09:00
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Çorum’da hafif ticari araç devrildi: Aynı aileden 7 yaralı...

Çorum-Ankara kara yolu 9. kilometresinde devrilen hafif ticari araçta aynı aileden 5'i çocuk 7 kişi yaralandı. Yaşanan kaza sonrası olay yerine ekipler sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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