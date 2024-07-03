Sigaraya zam mı geldi, kaç TL? 3 Temmuz 2024 hangi sigaraya ne kadar zam geldi? En düşük - en pahalı sigara fiyatları...

Sigara Zammı Geliyor Mu?

Türkiye'de milyonlarca insanın yakından takip ettiği sigara fiyatları, son dönemde art arda gelen zamlarla gündemden düşmüyor. Son olarak kısa bir süre önce 3 TL ve 5 TL'lik iki ayrı zamla cep yakan sigaraya, bu kez de ÖTV zammı yoluyla yeni bir artış daha gelebileceği konuşuluyor.

Henüz resmi bir açıklama ve netlik kazanmayan bu iddia, sigara kullanıcılarını endişelendiriyor. Zam beklentisinin piyasaya da yansımasıyla, en ucuz ve en pahalı sigara markalarına yönelik araştırmalar hız kazandı.