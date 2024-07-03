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Edirne'de sağanak etkili oldu

ahaber.com.tr AA
Giriş: 03.07.2024 09:59
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Edirne’de sağanak etkili oldu

Son dakika haberine göre Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü kentte sağanağın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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