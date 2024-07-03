03 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Bu nasıl duyarlılık

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 03.07.2024 09:35
ABONE OL
Bu nasıl duyarlılık

Bursa’da geçtiğimiz gün bin dönümlük ormanın küle döndüğü yangında yaşananlar bu kadarına da pes dedirtti. Yangın bölgesine giden ve duyarlılık mesajı vermek isteyen CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, 800 kişinin alevlerle mücadele ettiği alanda sigara içti

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör