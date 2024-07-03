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Manisa Soma'da orman yangını! Müdahale sürüyor

ahaber.com.tr AA
Giriş: 03.07.2024 13:40 Güncelleme: 03.07.2024 13:47
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Manisa Soma’da orman yangını! Müdahale sürüyor

Son dakika haberine göre Manisa'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.

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