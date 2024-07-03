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Edirne'de son bir haftada 282 düzensiz göçmen yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 03.07.2024 13:49
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Edirne’de son bir haftada 282 düzensiz göçmen yakalandı

Son dakika haberine göre Edirne'de jandarma tarafından son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 282 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı 4 araca da el konuldu.

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