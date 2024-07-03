Aşure günü ne zaman, hangi tarihte? Muharrem ayı bu ayın kaçında başlıyor? Muharrem ayı orucu ne zaman tutulur?

Aşure Günü Oruç Tutulur mu?

Aşure günü oruç tutmak Peygamber Efendimiz (s.a.v) tarafından tavsiye edilmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) Aşure günü oruç tutanın bir yıllık günahlarının affolacağını belirtmiştir. Ancak sadece 10 Muharrem'de oruç tutmak mekruhtur. Hz. Peygamber (s.a.s.), Medine'ye geldiğinde Yahudilerin aşure gününde oruç tuttuklarını görmüş ve onların bu günü Hz. Musa'nın düşmanlarından kurtuluş günü olarak oruç tuttuklarını öğrenmiştir. Bu nedenle Peygamber Efendimiz de (s.a.v) "Ben Musa'ya sizden daha layığım" diyerek o gün oruç tutmuş ve Müslümanlara da tavsiye etmiştir (Bkz. İslam Ansiklopedisi/Muharrem).