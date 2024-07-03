Aşure günü ne zaman, hangi tarihte? Muharrem ayı bu ayın kaçında başlıyor? Muharrem ayı orucu ne zaman tutulur?
2024 Muharrem ayının yaklaşmasıyla birlikte, Aşure gününün hangi tarihte kutlanacağı İslam camiası tarafından araştırılmaya başlandı. Muharrem ayının başlamasıyla birlikte her yıl aşure kazanları kaynar ve oruçlar tutulur. "Allah'ın ayı" olarak bilinen Muharrem ayının tarihleri, 2024 hicri yılbaşı takviminin açıklanmasıyla belli oldu. Peki Muharrem ayı ne zaman başlayacak? Aşure günü ne zaman, hangi tarihte?
2024 Aşure günü, Müslümanlar tarafından merakla beklenen ve araştırılan önemli günlerden biridir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2024 hicri takvimi ile birlikte Muharrem ayının tarihi de netleşti. Peki, 2024 Aşure günü hangi tarihte kutlanacak? Muharrem ayı ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
2024 Muharrem Ayı ve Aşure Günü Ne Zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılı Hicri takvimini açıkladı. Yeni yıla dair merak edilen Muharrem ayı ve Aşure Günü tarihleri de belli oldu.
Diyanet İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın vakit hesaplarına göre, 2024 yılı Hicri yılbaşı 7 Temmuz 2024 Pazar gününe denk geliyor. Bu tarih aynı zamanda Muharrem ayının ilk günü olacak.
Hicri yılbaşı tarihinin netleşmesiyle birlikte 2024 yılı Aşure Günü'nün tarihi de belli oldu. Müslümanlar için önemli bir yere sahip olan Aşure Günü, 17 Temmuz 2024 Salı günü idrak edilecek.
Muharrem Ayında Oruç Tutulur mu?
Muharrem ayı, İslam dininde büyük bir öneme sahiptir ve bu ayda oruç tutmanın faziletleri üzerine pek çok hadis bulunmaktadır. Peygamber Efendimiz (s.a.v) Muharrem ayında oruç tutmanın önemine vurgu yapmış ve bu ayda oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. Ancak sadece 10. günü oruçlu geçirmek mekruhtur; bu nedenle 9-10 veya 10-11. günlerinde oruç tutmak sünnettir. Peygamberimiz (s.a.v), en az iki gün oruç tutmayı öğütlemiştir.
10 Muharremde Oruç Tutmanın Hükmü
Muharrem ayı, "hürmet edilen" anlamına gelir ve bu ayda yapılan ibadetlerin sevabı fazladır. Muharrem ayının onuncu günü, aşure günüdür ve o gün oruç tutmak, bazı İslam alimlerine göre sünnettir. Peygamber Efendimiz (s.a.v), "Aşure günü orucunun önceki yılın günahlarına kefaret olacağını zannederim" (Tirmizi, Savm, 48) diye buyurmuştur.
Muharrem Orucunun Fazileti
Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Muharrem ayını oruçsuz geçirmezdi. Resûlullah (s.a.s.), aşure gününde oruç tutmuş ve bunu Müslümanlara da tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69). Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işaret eden birçok hadis bulunmaktadır.
Muharrem On Gününde Neler Yapılabilir?
🤲Oruç Tutmak: Muharrem ayının özellikle 9-10 veya 10-11. günlerinde oruç tutmak sünnettir.
🤲Namaz Kılmak: Nafile namazlar kılmak bu ayda yapılacak ibadetler arasındadır.
🤲Sadaka Vermek: Sadaka vermek ve yardımlaşmak, Muharrem ayında yapılacak sevaplı işlerdendir.
🤲Sıla-yı Rahim Yapmak: Akraba ziyaretlerinde bulunmak ve onları gözetmek bu ayda yapılacak önemli ibadetlerdendir.
🤲Yetim ve Öksüz Çocukları Sevindirmek: Yetim ve öksüz çocuklara yardım etmek ve onları sevindirmek de bu ayda yapılacak güzel ameller arasındadır.
Aşure Günü Oruç Tutulur mu?
Aşure günü oruç tutmak Peygamber Efendimiz (s.a.v) tarafından tavsiye edilmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) Aşure günü oruç tutanın bir yıllık günahlarının affolacağını belirtmiştir. Ancak sadece 10 Muharrem'de oruç tutmak mekruhtur. Hz. Peygamber (s.a.s.), Medine'ye geldiğinde Yahudilerin aşure gününde oruç tuttuklarını görmüş ve onların bu günü Hz. Musa'nın düşmanlarından kurtuluş günü olarak oruç tuttuklarını öğrenmiştir. Bu nedenle Peygamber Efendimiz de (s.a.v) "Ben Musa'ya sizden daha layığım" diyerek o gün oruç tutmuş ve Müslümanlara da tavsiye etmiştir (Bkz. İslam Ansiklopedisi/Muharrem).
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