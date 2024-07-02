Ölüm kıl payı teğet geçti! Kontrolden çıkan araçtan saniyelerle kurtuldular
Bartın'da kontrolden çıkarak iş yerine çarpan bir araç, kaldırımda yürüyen 3 kişiyi teğet geçti. Saniyelerle ölümden kurtulma anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Bartın'da sürücüsünü kontrolünden çıkan araç, iş yerine çarparak durabildi. Kaza esnasında kaldırımda yürüyen 3 kişi ise saniyelerle ölümden kurtuldu. Bartın Kavaklı Caddesi Eski itfaiye önünde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç, kaldırıma çıkarak iş yerine çarptı.
SANİYELERLE KURTULDULAR
Kaldırımda bulunan 2 kadın ve 1 erkek ise kazadan saniyelerle kurtuldu. Kaldırımda yürüyen kadınlar gösterdikleri anlık refleks ve manevra ile araçtan ve aracın çarparak fırlattığı kovadan son anda kurtuldu.
DÜKKAN VE ARAÇLARDA MADDİ HASAR
Aracın üzerine geldiğini son anda fark eden erkek şahıs ise büyük bir panikle kaçmaya çalıştı. Şahıs, aracın park halinde bir otomobile çarparak yavaşlaması ile kazadan kurtuldu. Öte yandan henüz sebebi bilinmeyen kazada iş yerinde ve araçlarda maddi hasar meydana geldi.
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