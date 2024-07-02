Ölüm kıl payı teğet geçti! Kontrolden çıkan araçtan saniyelerle kurtuldular





DÜKKAN VE ARAÇLARDA MADDİ HASAR

Aracın üzerine geldiğini son anda fark eden erkek şahıs ise büyük bir panikle kaçmaya çalıştı. Şahıs, aracın park halinde bir otomobile çarparak yavaşlaması ile kazadan kurtuldu. Öte yandan henüz sebebi bilinmeyen kazada iş yerinde ve araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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