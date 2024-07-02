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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 02.07.2024 09:39
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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ ve bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

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